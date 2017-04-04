Konya’ya şehit ateşi düştü

Şırnak Akçay'da silahlı kuvvetler tarafından yürütülen operasyon terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi Doğrugöz Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Ertürk'ün sosyal medyada paylaştığı 'iyi adam' mesajı ise yürek dağladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Etrük’ün, acı haberi eskiden belde statüsünde olan Doğrugöz Mahallesi’nde oturan ailesine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ve Belediye Başkanı Ak Partili Salih Akkaya tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mehmet Ertürk, “Vatan sağ olsun” dedi. Anne Ayşe Ertürk, “Sarı Yunusum, kuzum” diye ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Ailesinin ise Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk’ü, yaralı olarak bildikleri öğrenildi. Acı haberi duyan yakınları eve akın etti.

2’si kız 3 kardeş olan şehit Ertürk’ün eşi Firdevs ve 2 yaşındaki kızı Elif’in Şırnak’ta olduğu öğrenildi.

FACEBOOK’TA PAYLAŞTIĞI ‘İYİ ADAM’ MESAJI YÜREK DAĞLADI

Şehit Ertürk’ün, sosyal paylaşım sitesi facebooktaki sayfasında en son 20 Mart günü Diyarbakır’da şehit düşen Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın fotoğrafı ile fotoğrafının altına, “Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile çalışan arkadaşları anlatıyor;

Bir gün içtima alanında bizi topladı. Şehit haberi almıştı. Bize dönüp:

“Demek ki biz iyi adamlar değiliz. İyi adamların hepsi şehit oluyor” demişti. Mekanın cennet olsun, İYİ ADAM!” mesajını paylaştığı görüldü.