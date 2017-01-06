Şişli'de korkutan görüntüler... Gece saatlerinde iki kişi içerisinde yabancı uyruklu birine ait olan cesedi baza ile taşırken böyle görüntülendi.

Korku filmi gibi: Gece yarısında içinde ceset bulunan bazayı böyle taşıdılar!

Şişli'de korkutan görüntüler... Gece saatlerinde iki kişi içerisinde yabancı uyruklu birine ait olan cesedi baza ile taşırken böyle görüntülendi.

Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.