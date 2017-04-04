Korku rüzgarları estiriliyor ama bu kentte herkes özgür

Kırklareli Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu, ‘Sabahattin Ali 110 Yaşında’ projesi için sanatçılar Ali ve Aysun Kocatepe ile buluştu. Kesimoğlu, “Biz, Ali’nin öldürüldüğü değil, yaşatıldığı kent olarak bilinmek istiyoruz. Burası kültür ve özgürlük şehridir. Tek kırmızı çizgimiz Atatürk’tür” dedi...

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Bu yıl, ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali'nin 110'uncu doğum yıldönümü. Ben Sana Vurgunum'dan Dağlar'a, Melankoli'den Çocuklar Gibi ve Çakır'a kadar onun pek çok şiirini besteleyerek müzik dünyasına kazandıran Ali Kocatepe ile eşi Aysun Kocatepe bu yıl Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde Sabahattin Ali 110 Yaşında projesi kapsamında konserler verecek. Kocatepe çiftiyle birlikte Sabahattin Ali'nin hayata veda ettiği (2 Nisan 1948) ve çok sevdiği Kırklareli'ne gittik. İstasyon Caddesi'ndeki Kahve Tiryakisi'nde tiryaki kebabı yedik, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan farklı lezzetlerdeki kahvelerden yudumladık. Kenti çok seven iki sanatçıyla daha sonra Ali'nin büstünü ve ardından da belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ettik. İşte o sohbet:

İZMİR'DE SAHNE ALACAKLAR

■ “Sabahattin Ali 110 Yaşında” projenizi anlatır mısınız?

Ali Kocatepe: Bu yıl Sabahattin Ali'nin 110'uncu doğum yıldönümü. O da ben de aynı gün (25 Şubat) dünyaya geldik. En çok Sabahattin Ali şiiri besteleyen besteciyim. Aysun'la hazırladığımız bu projeye 25 Şubat'ta Edremit'te verdiğimiz konserle başladık. Mayıs ayında İzmir'de Konak Belediyesi'nin organizasyonuyla ikinci kez sahnede olacağız. Hemen ardından 24 Mayıs'ta İstanbul'da Zorlu'nun Drama Salonu'nda galamız var. Konserlerimizde Sabahattin Ali'nin bestelenmiş şiirlerinin yazılması, şarkıların bestelemesi öykülerini anlatıyoruz. Barkovizyondan görüntüler veriyoruz.

ALİ'DEN KORKTUKLARI İÇİN….

■ Bestelediğiniz Sabahattin Ali şarkıları hangileriydi?

Ali Kocatepe: Benim bestelediğim şarkılar arasında Ben Sana Vurgunum, Melankoli, Çocuklar Gibi, Meskenim Dağlar, Çakır, Yaşamak, Benimsin Diyemediğim ve Geçmiyor Günler bulunuyor. Kerem Güney'in bestelediği Aldırma Gönül ve Zülfü Livaneli bestesi Leylim Ley de var.

■ 2 Nisan Ali'nin Kırklareli'nde öldürüldüğü gün. Neler söyleyeceksiniz?

Ali Kocatepe: Birçok değerli kültür insanımız kim vurduya gitti. Ali'nin ölümü de bir tuzak ve derin devletin işi. Ne yazık, o dönemde de faili meçhuller vardı. Ali'nin kaleminden korkanlar onu kalleşçe yok etti. Kırklareli'nde başına odunla vurularak öldürüldü. Cesedi çok sonra bulundu. Korunamadı. Mezarı bile yok.

SANATÇININ BÜSTÜNÜ AÇTIK

■ Siz ne dersiniz sayın başkan?

Mehmet Siyam Kesimoğlu: Burası mutlu insanlar kentidir. Kırklareli kültür kentidir, huzur kentidir. Sabahattin Ali'nin bu kentte öldürüldüğü ya da cenazesi buraya bırakıldığı için üzgünüz. Biz bu ünlü yazar ve şairin öldürüldüğü yer olarak değil onun yaşatıldığı kent olarak bilinmek istiyoruz. İki yıl önce Ali'nin doğduğu ve bizim de kardeş kentimiz olan Bulgaristan'daki Ardino'da sanatçının büstünü törenle açtık. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve belediyemizin çabalarıyla her yıl Sabahattin Ali etkinlikleri düzenliyoruz. Ayrıca, yine her yıl Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali yapıyoruz.

LAİKLİĞİN SAVUNUCULARI…

■ Referanduma Kırklareli'nin vereceği cevabı en iyi siz tahmin edersiniz.

Mehmet Siyam Kesimoğlu: Kırklareli kentinde, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucuları yaşar. Burada Atatürk dediğiniz zaman binlerce insan anında ayağa kalkar. Kırmızı çizgimizdir Atatürk. Tartışmayız, tartışma konusu yaptırmayız.

■ Kentle ilgili bir tahmininiz var mı?

Mehmet Siyam Kesimoğlu: Referandumda Kırklareli'den en az yüzde 80 ‘HAYIR' oyu çıkacak. Ülkede korku rüzgarları estirilerek, insanların iradelerine ipotek konulmak isteniyor. Ancak bu kentte bütün renkler özgürdür. İnsan olmak yeterlidir bizim için. Kimsenin teninin rengine, mezhebine, dinine, etnik kökenine bakmayız, karışmayız. Biz Trakyalılar olarak ‘HAYIR' da deriz, ‘AYIR' da demesini biliriz (gülüyor).

Şiirleri dillerde dolaşıyor

■ Aysun Hanım siz Sabahattin Ali'yi nasıl değerlendirirsiniz?

Aysun Kocetepe: Şiirleri şarkı olarak dillerde dolaşıyor. En popüler öyküsü Kürk Mantolu Madonna'yı neredeyse okumayan kalmadı. Öykülerinde toplumcu özü ortaya çıkıyor. Şiirlerinde ise daha çok bireysel. Yazdıkları çok sade ve çarpıcı. Böylesine büyük bir edebiyatçıyı, müzik aracılığıyla daha geniş kitlelere duyurmak biz yorumcular için çok önemli bir görev.

■ 24 Mayıs'ta Zorlu'daki gala gecesinin bir farklılığı olacak mı?

Ali Kocatepe: Galada konuklarımız da olacak. Edip Akbayram Aldırma Gönül'ü, Koray Avcı Geçmiyor Günler'i, Zara da Leylim Ley'i seslendirecekler. Zülfü Livaneli o gece konuğumuz olabilir.

■ Sabahattin Ali, Ali Kocatepe ve Nükhet Duru iz bırakan bir üçlü. Nükhet Duru niye yok?

Ali Kocatepe: Sevgili Nükhet yurtdışında olacağı için galaya katılamıyor. Selda da Milano konseri nedeniyle burada olmayacak. Ama belki onların katılımlarıyla da bir başka konser gerçekleştiririz. Çünkü, bu konsept ile birçok il ve ilçede müzikseverlerle buluşacağız. Konserler yaz aylarında devam edecek.

Değerlerimize sahip çıkıp dik durmak ilk görevimiz

■ Sayın başkan, Atatürk'ün eviyle ilgili bir projeniz olduğunu duydum.

Mehmet Siyam Kesimoğlu: Ben Selanik kökenli bir aileden geliyorum. Selanik'teki Atatürk'ün evinin bire bir aynısını şimdi Kırklareli'ne yaptırıyoruz. Devletin parasıyla değil, belediye öncülüğünde Kırklareli'de yaşayan vatandaşlarımızın desteğiyle olacak bu ev.

■ Herkes gönüllü olarak destek veriyor olmalı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu: Tüm Kırklareli halkı sahip çıktı Atatürk'ün evine. Geçende 80 yaşındaki Ahmet amca geldi. ‘Başkan' dedi, ‘Duydum ki Atatürk'e ev yaptırıyormuşsun, doğru mudur?' Evet, doğru dedim. Cebinden sağı solu yırtılmış bir zarf çıkardı, ‘Al bakalım, bizim de çorbada tuzumuz olsun' diyerek, bana uzattı. Gözlerim doldu, boğazım düğümlendi. Emekli maaşından kim bilir ne zamandan beri biriktirmiş bu parayı. Atatürk'ün evinin açılışında kurdeleyi kesen makaslardan birisi Ahmet amcanın elinde olacak.

■ Açılış ne zaman?

Mehmet Siyam Kesimoğlu: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm Kırklareli halkıyla birlikte Atatürk'ün evini açacağız.

■ Ali Bey, geçtiğimiz yıl verdiğiniz “Seferberlikten Cumhuriyete” adlı konserleriniz bu yıl da olacak mı?

Ali Kocatepe: Elbette… Seferberlikten Cumhuriyete projesini 20 yıl önce başlattık. İzmir Marşı'nı 1998'de albümümüzde kullanıp, sahnede söylemeye başladık. “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diyerek izleyenlerin bize katılımlarından büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Sahnede siyaset yapmıyoruz. Ama değerlerimize sahip çıkmak, dik durmak ilk görevimiz. Kimseye yalakalık yapmadık ve yapmayacağız.