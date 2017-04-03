Korkunç cinayetin şüphelisi alışverişte yakalandı

Adana’da kaybolmasının ardından, işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömülen şahsı öldürdüğü ileri sürülen ikinci şüpheli, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alışveriş yaparken yakalandı.

Adana’da kaybolmasının ardından, işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömülen şahsı öldürdüğü ileri sürülen ikinci şüpheli, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alışveriş yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Mart Cumartesi günü, Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde ormanlık alanda 9 gün önce kaybolan Cem Atalmış’ın (38) gömülü halde cesedi bulunmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada, Mehmet T. İle Deniz T.'nin cinayeti işlediğini belirledi.

Adana Cinayet Büronun kurduğu özel ekip, Diyarbakır'da izini sürdüğü cinayet zanlısını yakalamak için 2 gün süren takip sırasında, 5 köy araştırdıktan sonra terör olaylarının yoğun yaşandığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde zanlı Deniz T.'yi (30) çarşıda alışveriş yaptığı sırada yakaladı. Adana'ya getirilen Deniz T., adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildi ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA