Korkunç kaza: En az 10 yaralı…

Adana’da meydana gelen trafik kazasında en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Karataş yolunda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araçta da yangın çıktı.

Kazada en az 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yanan araçları söndürme çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA