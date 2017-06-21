Korkunç kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Karakütük mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; TEM Otoyolu'nda Tarsus istikametine seyreden içinde 2'si çocuk toplam 6 kişinin bulunduğu 38 NP 007 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Suat Ataman, eşi Derya Ataman ve çocukları Gülten Ataman olay yerinde yaşamlarını yitirirken, İsmail A., Enes B. ve Servan A. yaralandı. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan kontrolde otomobilin hız kadranının 120'de takılı olduğu tutanaklara yansıdı.

Kazanın meydana geldiği noktada Jandarma ve Trafik ekipleri önlem alırken trafik akışı tel şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA