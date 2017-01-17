Korkunç olay! Yavru köpeğin kulağını kesip videoya çektiler!

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesip, sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Dehşet verici olay sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Isparta bu olayla çalkalanıyor… Yavru köpeğin kulaklarını kesip video çeken 2 kişi ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki yaratan korkunç olayın ardından iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Korkunç olaya ilişkin açıklama yapan Ankara BŞB Melih Gökçek, canilerin yakalandığını duyurdu.

Isparta’da kulakları kesilen yavru köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yavru köpeğin kulaklarını kesen ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y’yi Zafer Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına aldı. Yakalanan 2 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Kulağı kesilen köpeğin fotoğrafını gördüm.

Görmez olaydım. Ne zararı dokundu size? Şeref ve merhamet yoksunu mahluklar! — sarıkafa (@sarikafam) 17 Ocak 2017

Kedi bantlanır, köpeğin kulağı kesilir, kuşlar zehirlenir, sokak hayvanlarına yardım edenler öldürülür.. İyi misiniz siz ya, iyi misiniz? — Ceren (@ultraindigonavy) 17 Ocak 2017

O köpeğin kulağı kadar beyin yok beyin varsa bile vicdan yok ya. Canlı canlı rendelemek istiyorum o iki dallamayı — eloer (@paarvenov) 17 Ocak 2017

kulağı kesilmiş köpeğin foto.su düştü önüme. öfkemi alıp nerelere gideyim kimlere lanet okuyayım ?? — Annapurna ♠️ (@annapurnaflusu) 17 Ocak 2017

GÖKÇEK TWITTER’DAN ELEŞTİRMİŞTİ

Bir takipçisinin paylaştığı köpeğe eziyet fotoğraflarını, bugün Twitter hesabından, “Polise ihbardır, bu canileri bulalım. Ayrıca tanıyan varsa adresini bekliyorum. Bizzat şikâyetçi olacağım” sözleriyle paylaşan Gökçek'in çağrısı, çok kısa sürede binlerce kez retweet edildi. Takipçilerin bulmak için seferber olup ortaya çıkardığı canilere ilişkin bilgiler de kısa sürede Gökçek’e ulaştı. Bu bilgileri hesabından paylaşarak, “Takip edeceğimi söylemiştim. Twitter’dan bir ihbar geldi, savcıların dikkatine sunuyorum” mesajını atan Başkan Gökçek, “Daha benzer pek çok ihbar var… Herkesin ilgisine teşekkürler. Avukat arkadaşlara rica ettim, savcılığa bildiriyorum” açıklamasını yaptı. Saat 15.49 itibariyle de bu canilerin Savcılık tarafından gözaltına alındığı müjdesini veren Başkan Gökçek, olaya ilişkin tweet’inde, “Şu anda gelen bilgi; sanıklar Savcılıkça yakalanmış, inşallah neticeyi öğrenip, tweet alemine de aktaracağım.” bilgisini verdi.

Gökçek, daha sonra da bu kişilerin Isparta Çocuk Savcılığı'nda gözaltında olduğunu kaydederek, “Köpek işkencecisi 2 kişi, Isparta Çocuk Savcılığı'nca gözaltına alındı. Yaşları 18’in altında Basın açıklaması yapılacak” mesajını paylaştı. Çocukların alacakları cezanın, Hayvan Hakları Kanunu'na göre ancak 250 TL olacağı bilgisini de veren Başkan Gökçek, “Günceleşince ne olur bilmiyorum. Bu da vicdanları tatmin etmiyor… Hayvan Hakları Kanunu'nun ceza maddesi derhal değişmeli… Hayvanlara işkence eden vicdansızlara hapis cezası gelmeli” tweet’ini paylaştı. Hayvan işkencesine ceza anketi başlattı “#Hayvanlaraişkenceyehapiscezası” hashtag’ini de açan Gökçek, daha sonra da “Başta hükümet olmak üzere tüm partilere çağrı anlamına gelecek bir anket başlatıyorum” mesajının ardından, hayvanlara işkence edenlere; “Hapis cezası istiyoruz” ve “Para cezası devam etsin” seçeneklerinden oluşan 2 şıklı anket başlattı.