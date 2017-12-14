Korsan kitap basan matbaaya polis baskını!

İstanbul Polisi, Sultangazi’de bir matbaaya baskın düzenledi. Operasyonda aralarında raflarda ‘çok satanlar’ arasında bulunan kitaplarında bulunduğu binlerce korsan yayın ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bir matbaada “korsan kitap” basıldığını belirledi. Bunun üzerine Cebeci Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, 2559 Sokak'ta bulunan matbaaya baskın düzenlendi.

Ekipler eş zamanlı olarak, matbaanın deposuna da baskın yaptı. Aramalarda yaklaşık 60 bin kitap ele geçirildi. Baskında, İpek Ongun, Suzanne Collıns gibi ünlü isimlere ait kitapların korsan baskıları da ele geçirildi. Raflarda “en çok satanlar” bölümünde yer alan kitaplarında yer aldığı korsan kitapların piyasa değerinin 900 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan matbaa sahibi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.