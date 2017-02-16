Görüntüler şantiyeye dönen İstanbul Boğazı’ndan. Yer Beykoz. Kamyonların biri gidiyor diğeri geliyor. Her gelen kamyon denize tonlarca moloz bırakıyor. Dışarıdan baktığınızda “burada neler oluyor?” dedirtiyor. Gittik, çektik, sorduk. Beykoz balıkçı barınağı üyeleri bizi karşıladı. “Kötü haber yapacaksanız çekmeyin” telkini ile karşılaştık. Bir kooperatif yetkilisine “Burada ne yapılıyor?” dedik.
Kooperatif yetkilisi, balıkçı barınağının eskidiğini ve su aldığını, devlet ihalesi ile barınağın yenilendiğini, hatta aynı yer genişletilerek Sarıyer Büyükdere’deki Kıyı Emniyeti tekneleri için ek bir bölüm daha yapıldığını belirtti.
Beykoz’da deniz üzerindeki bu inşaatın 2016 yılı Aralık ayında bitmesi gerekiyordu. Ancak şantiye yetkilerinin söylediğine göre hava şartlarının kötü olmasından dolayı ek süre alınmış. Şantiye yetkilileri, barınağın ve iskelelerin kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor.