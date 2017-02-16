Videoda izleyeceğiniz görüntüler bir süre önce çevreci aktivistlerin tepkisine neden olmuştu. Çevreciler “deniz moloz ile dolduruluyor, sualtı yaşamı tehlikeye atılıyor” derken Balıkçı Kooperatifi üyeleri “devlet hizmet veriyor” diyor.

Videoda izleyeceğiniz görüntüler bir süre önce çevreci aktivistlerin tepkisine neden olmuştu. Çevreciler “deniz moloz ile dolduruluyor, sualtı yaşamı tehlikeye atılıyor” derken Balıkçı Kooperatifi üyeleri “devlet hizmet veriyor” diyor.

Görüntüler şantiyeye dönen İstanbul Boğazı’ndan. Yer Beykoz. Kamyonların biri gidiyor diğeri geliyor. Her gelen kamyon denize tonlarca moloz bırakıyor. Dışarıdan baktığınızda “burada neler oluyor?” dedirtiyor. Gittik, çektik, sorduk. Beykoz balıkçı barınağı üyeleri bizi karşıladı. “Kötü haber yapacaksanız çekmeyin” telkini ile karşılaştık. Bir kooperatif yetkilisine “Burada ne yapılıyor?” dedik.

“KIYI EMNİYETİNE YER YAPILIYOR”

Kooperatif yetkilisi, balıkçı barınağının eskidiğini ve su aldığını, devlet ihalesi ile barınağın yenilendiğini, hatta aynı yer genişletilerek Sarıyer Büyükdere’deki Kıyı Emniyeti tekneleri için ek bir bölüm daha yapıldığını belirtti.

HAVA ŞARTLARI PROJEYİ GECİKTİRDİ

Beykoz’da deniz üzerindeki bu inşaatın 2016 yılı Aralık ayında bitmesi gerekiyordu. Ancak şantiye yetkilerinin söylediğine göre hava şartlarının kötü olmasından dolayı ek süre alınmış. Şantiye yetkilileri, barınağın ve iskelelerin kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor.