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Köy bakkalı, 5 çocuğa tacizden tutuklandı

Düzce'nin Çilimli İlçesi Sarımeşe Köyü'nde bakkal işleten 53 yaşındaki Ahmet T., 5 kız çocuğuna tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

22:305 Temmuz 2017
Gündem
Köy bakkalı, 5 çocuğa tacizden tutuklandı
Düzce'nin Çilimli İlçesi Sarımeşe Köyü'nde bakkal işleten 53 yaşındaki Ahmet T., 5 kız çocuğuna tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Evli, 1 çocuk, 2 torun sahibi Ahmet T., iddiaya göre bakkala gelen 5 kız çocuğuna tacizde bulundu.

Çocuklardan birisinin ailesine, “Bakkal amca bizden para almıyor, kucağına oturtuyor” demesi üzerine olay ortaya çıktı. Çocukların aileleri, Ahmet T.’nin bakkalına giderek tepki gösterdi. Haber verilmesiyle jandarma ekipleri köye giderek aileleri yatıştırırken, Ahmet T.’yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Ahmet T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

Son güncelleme: 22:3105.07.2017
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