‘Köye gogle geldi’

Türkiye'nin geçirdiği bu kara günlerde yüzümüzü güldürecek, hayata iyimserlikle bakmamızı sağlayacak olaylar da yaşanıyor... Genç bir eğitmenin duyarlılığı sayesinde bir köyün kadınları hayatlarında ilk kez internetle tanıştı.

Türkiye'nin geçirdiği bu kara günlerde yüzümüzü güldürecek, hayata iyimserlikle bakmamızı sağlayacak olaylar da yaşanıyor... Genç bir eğitmenin duyarlılığı sayesinde bir köyün kadınları hayatlarında ilk kez internetle tanıştı.

Al Jazeera Türk’ten muhabir Güray Ervin’in haberi 45 haneli Afyonkarahisar’ın Yenibelkavak köyündeki kadınların internetle tanışma macerasını anlatıyor.

Habitat Derneği’nin “İnternetle hayat kolay” projesi kapsamında köyün çocuklarına bilgisayar yazılımı eğitimi vermeye giden Gamze Tutan öncelikle annelerin eğitime ihtiyacı olduğunu fark etti.

Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Tutan, internet ve bilgisayar hakkında hiçbir bilgisi olmayan annelerin, çocuklarına verilecek eğitimden ötürü tedirgin olduğunu görünce, önce onlara eğitim teklifi götürdü.

Köyün kadınları bu teklife büyük ilgi gösterdi. Evinde internet olan 71 yaşındaki Ravide Özdemir evinin bir odasını sınıfa çevirdi, Habitat Derneği 10 tane bilgisayar gönderdi ve eğitim başladı. 8 kadının katılması beklenen sınıfa 17 kişi birden geldi.

25 ile 71 yaş arasındaki kadınların çoğu interneti ve bilgisayarı ilk kez kullandı.

Kadınlar aldıkları eğitimden oldukça memnun kaldı. Şimdi kimseden yardım almadan internetten örgü, pasta tarifi buluyor, hastane rendevusu alıyorlar. Özledikleri yakınlarıyla internetten iletişim kurabiliyorlar.

Eğitime katılan kadınlardan birinin şu sözleri yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ve büyük bir eksikliği giderdiğini gösterir nitelikte: “Biraz daha gençliğimizde gelseydi daha iyi olurdu ama sonunda yakaladık.”

Yenibelkavak Köyü’nde, Kasım ayı ortasında başlayan ve haftada bir gün verilen eğitim, 6 haftada tamamlandı. Eğitmen Gamze Tutan, şimdi gelen talep üzerine komşu köyde eğitime başlıyor. Bundan sonra da, bölgedeki diğer köylerde eğitime başlamayı hedefliyor.