AKP seçmeninin referandum isyanı

Vatandaşın referandum isyanı sürüyor. Bu sefer de koyu AKP seçmeni olduğunu belirten kişi isyan etti.

Vatandaşın referandum isyanı sürüyor. Bu sefer de koyu AKP seçmeni olduğunu belirten kişi isyan etti.

Referandum öncesi vatandaşlardan çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor. Özellikle birçok AKP seçmeninin referandumda ‘hayır’ vereceklerini açıkladıkları videolar sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Ancak bu sefer ki biraz farklı.

Koyu AKP seçmeni olduğunu söyleyen vatandaş referandum öncesi adeta isyan etti ve sandığa gitmeyeceğini açıkladı. “Suriyeliler iş verilirken ben işsizim. Demek ki ben bu ülkenin vatandaşı değilim. O yüzden Referandumda oy kullanmayacağım!” sözleriyle neden oy vermeyeceğini açıklayan bu vatandaşın konuşması sosyal medyayı salladı.