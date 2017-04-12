‘Kozmik oda’ savcısına 15 yıl…

Ankara Başsavcılığı, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast bahanesiyle devletin en mahrem bilgilerinin tutulduğu Genelkurmay’daki Kozmik Odada arama yaptıran tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili hakkında “Silahlı Terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Savcı Ahmet Akça tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün o dönem devlet içindeki gücünü göstermek için, yargı yetkisini bir silah gibi kullandığı vurgulandı. Kozmik Oda soruşturmasını Bilgili'nin yürüttüğü, gizlilik içeren bilgilerinin yer aldığı Genelkurmay Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yaptığı anlatıldı.

BAHANESİ MİZANSEN

Sahte bir ihbarla başlayan soruşturmada, şüphelinin, devlet sırrı olan belge ve bilgilerin bulunduğu Kozmik Odaya girmek için mizansen ile kararlar aldığı vurgulandı. TSK'dan ihraç edilen dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ile özel görüşmeler de yapılarak TSK’nın sürece müdahil olması engellenmeye çalışıldı. Bylock’da kullanan Bilgili’nin ” Savcılık yetkisinin sınırlarını aşıp, FETÖ'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda sonuç almak” amacıyla hareket ettiği kaydedildi. Aynı davada, Bilgili'nin talebi ile devlet sırlarının incelenmesi kararını veren eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve Nihal Uslu hakkında da 15 yıla kadar hapis istendi.