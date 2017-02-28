Kozmik sırlar Necdet Özel’in talimatıyla çıkarılmış

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede kozmik odadaki belgelerin Necdet Özel'in emriyle verildiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması konusunda hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Selda Binboğa Kurtuluş'un hazırladığı iddianamede ifadesi yer alan Yarbay Okşan Çidem şunları söyledi:

KÖSE İSTEDİ

2013 Şubat ayında başsavcılıktan, Adli Müşavirliğe bir yazı geldi. Bilgisayar imajlarının teslimi isteniyordu. O dönem Adli Müşavir olan Albay Muharrem Köse ile görüştüm. Köse, herhangi bir yorumda bulunmaksızın bilgi notu hazırlanmasını istedi. Köse, bu notun sonundaki ‘itiraz edilmesinin uygun olacağı' değerlendirmesini içeren cümleyi çıkarttı.

NECDET ÖZEL ÇOK KIZDI

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, ivedi toplantı istedi. 2. Başkanı Hulusi Akar, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı, Seferberlik Tetkik Kurulu personeli, tugay komutanları ile Genelkurmay Adli Müşavirliği'nden ben ve Albay Muharrem Köse'nin katılımıyla toplantı yapıldı. Seferberlik Tetkik Kurulu personeli teslimine itiraz edilen 20 civarında belgenin yer aldığı klasörü Genelkurmay Başkanı'na sundu. Başbakan Erdoğan'ın attan düşmesi fotoğrafları, geçmiş yıllarda yapılan bir seçimde bazı bölgelerde siyasi partilere çıkan oy oranları da vardı. Özel kızdı ve “Bunların kozmik odada ne işi var. Beni gülünç duruma mı düşüreceksiniz. Mahkeme kararıyla istenen imajları teslim edin, Özel Kuvvetler ve Adli Müşavirlikten iki personelin ismini bildirin, onların huzurunda inceleyip kendilerini ilgilendirenleri alsınlar, kalanları iade etsinler” diye emir verdi.”