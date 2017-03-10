KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı için geri sayım başladı. Lisans mezunu olan vatandaşlar sabırsızlıkla başvuru tarihini bekliyorlar.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı için geri sayım başladı. Lisans mezunu olan vatandaşlar sabırsızlıkla başvuru tarihini bekliyorlar.

Devlet memuru olma hayali kuran lisans mezunları için her sene gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek – Genel kültür, eğitim bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi), ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları için geri sayım başladı.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 14 Mart Salı günü başlayacak, 27 Mart Pazartesi günü sona erecek. 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek – Genel kültür, eğitim bilimleri) sınavı 21 Mayıs 2017, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi) 28 Mayıs 2017, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 16 Temmuz 2017 günü yapılacak.

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK

KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar;

T.C. Ziraat Bankası,

Akbank,

Türk Ekonomi Bankası (TEB),

Deniz Bank,

Kuveyt Türk

PTT