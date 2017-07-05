KPSS (ÖABT) Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelendi mi? (ÖABT 2017)

15 Temmuz'un hemen ertesi günü yapılması planlanan ÖSYM, 'KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelendi mi?' Bazı internet sitelerinde 16 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan ÖABT'nin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü programı nedeniyle erteleneceği iddia edilmiş, sınava girecekler kafa karışıklığı yaşamıştı. Söylentiler doğru mu? İşte, KPSS (ÖABT) 2017 sınavının tarihi!

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ertelenecek söylentileri boşa çıktı. Öğretmen adaylarının gireceği KPSS Alan Bilgisi Sınavı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü programı nedeniyle erteleneceğine dair söylentiler çıkmıştı. Çıkan bu söylentilerden rahatsızlık duyan ve kafası karışan adaylar resmi bir yanıt bekliyordu. Beklenen o yanıt geldi.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) 16 TEMMUZ’DA

Bu yılın takvimine göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak. Ancak bu tarihten hemen önce 15 Temmuz anma töreni düzenlenecek olması nedeniyle tarihin ertelenebileceği iddiaları gündeme geldi.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2017-KPSS ve ÖABT'ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.