KPSS tercih kılavuzu yayımlandı: Sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alacak!

KPSS'ye giren ve aldığı puana göre tercih yapmayı bekleyen kamu personeli adayları tercih kılavuzunu heyecanla bekliyordu ve kılavuz yayınlandı. Kaç adet sağlık personeli alınacak? Sözleşmeli sağlık personeli tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

KPSS'ye giren ve aldığı puana göre tercih yapmayı bekleyen kamu personeli adayları tercih kılavuzunu heyecanla bekliyordu ve kılavuz yayınlandı. Kaç adet sağlık personeli alınacak? Sözleşmeli sağlık personeli tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Sözleşmeli personel olmak isteyen adaylar heyecanla bekliyordu ve sonunda personel alım ilanı açıldı. 3 bin 890 kişi sözleşmeli sağlık personeli olarak alınacak. ÖSYM internet sitesi üzerinden duyurulan açıklamada, adayların tercihlerini 2-9 Mart 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecekleri bildirildi.

BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIM

ÖSYM SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini 2-9 Mart 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 9 Mart 2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek'te yer alan KPSS-2017/3 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.