KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS’de önemli değişiklik

KPSS tercih sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak edilirken ÖSYM'den flaş bir değişiklik duyurusu geldi.

KPSS tercih sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak edilirken ÖSYM'den flaş bir değişiklik duyurusu geldi.

KPSS tercihleri 30 Aralık’ta son bulmuştu. Sınavdan başarılı puan alan adaylar tercihlerini tammladıktan sonra KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken ÖSYM’den flaş bir duyuru geldi. Duyuruda sınav sürelerinin değiştirildiği belirtildi. Tercih sonuçlarına ilişkin bir açıklana gelmezken sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

İŞTE ÖSYM’DEN YAPILAN DUYURU

“2017 KPSS ve ÖABT Adaylarının Dikkatine!

2017 KPSS ve ÖABT'de yapılan değişiklikler aşağıda adayların bilgisine sunulmuştur:

KPSS'de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

KPSS Puan Türleri ekteki şekliyle yeniden belirlenmiştir. (EK 1)

Lisans düzeyinde yapılan KPSS'lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

2017 yılında ÖABT; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında yapılacaktır.

MEB tarafından, ÖSYM'ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Adaylara önemle duyurulur.”