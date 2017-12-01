Kritik zirve Erdoğan’ın liderliğinde başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ve AKP'li yetkiler ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldıktan sonra, Mabeyn Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada ilk olarak aralarından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın da bulunduğu parti yetkilileriyle basına kapalı olarak bir araya geliyor. Toplantıya daha Başbakan Binali Yıldırım da geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık bir saattir devam ediyor. Erdoğan ardından Başbakan Yıldırım ile başbaşa görüşecek. Bu görüşmenin saat 17.00’da başlaması bekleniyor. (DHA)