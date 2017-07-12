Küçük Ayşe kaçırıldı mı kayboldu mu?

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evlerinde oynarken ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ayşe Deveci'den 4 gündür haber alınamıyor. Görgü tanıklarından kızının 1'i kadın 2 kişi tarafından bir otomobile bindirilip götürüldüğünü öğrendiklerini belirten Cihan Deveci, kızını gören ya da yerini bilenlerden en yakın polis veya jandarma karakoluna bildirmelerini istedi.

Geçen 8 Temmuz’da babaannesinin Ekşiliyurt Mahallesi’ndeki evinin önünde oynayan Ayşe Deveci, ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Görgü tanıklarından küçük Ayşe’nin 30 yaşlarında iyi giyimli bir kadın ile 45 yaşlarındaki bir erkek tarafından Muğla plakalı otomobile bindirilip, götürüldüğü öğrendiklerini belirten Cihan Deveci, kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Eşiyle boşanmalarının ardından mahkemenin kızının velayetini kendisine verdiğini belirten hediyelik eşya satan bir mağazada çalışan Deveci, “İşe gittiğimde kızıma annem bakıyordu. Olay günü evin önünde oynuyormuş. Bir ara kontrol etmek için annem dışarı çıktığında kendisini görememiş. Beni arayıp, durumu haber verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden kızımın kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Kızımla ilgili bir çok yerden ihbar geliyor. Bütün ihbarlar büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Ancak, şu ana kadar kızımla ilgili ciddi bir ipucu yok. Dört gündür, gözümüze uyku girmedi. Gözümüz, kulağımız sürekli kapıda ve gelecek olan bir telefonda” dedi.

Deveci, elinden fotoğrafını bırakmadığı kızını gören veya yerini bilenlerden insanlık namına en yakın polis veya jandarma karakoluna bildirmelerini istediğini söyledi.DHA