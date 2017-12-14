Küçük kazada büyük faciadan dönüldü!

Dursunbey D-230 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, asit yüklü kamyon yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Bandırma’dan Eskişehir’e asit götüren 42 CZV 70 plakalı kamyon, Hacıömerler sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aracı şarampoldeki toprak zemine çarparak durdururken, kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kamyonda taşınan asit’in de dökülmemesi olası bir faciayı önledi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza bölgesinde önlem alındı.

İHA