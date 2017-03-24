Kumluca’da iğrenç olay! Öğrencisine istismar…

2 çocuk babası Türkçe öğretmeni otomobilinde erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalandı. Öğretmen açığa alındı hakkında soruşturma başlatıldı. Bazı eğitim sendikaları da yaşanan bu iğrenç olaya isyan etti.

2 çocuk babası Türkçe öğretmeni otomobilinde erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalandı. Öğretmen açığa alındı hakkında soruşturma başlatıldı. Bazı eğitim sendikaları da yaşanan bu iğrenç olaya isyan etti.

Antalya’nın Kumluca İlçesi'nde, araç içinde uygunsuz vaziyette kişilerin bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bir ortaokulda müdür vekilliği yapan Ö.T.'yi 18 yaşındaki erkek lise öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Gözaltına alınan Ö.T., ismi açıklanmayan lise öğrencisiyle birlikte karakola götürüldü. İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen Ö.T., tutuksuz yargılanmak üzere

serbest bırakıldı.

YEĞENİ OLARAK TANITMIŞ!

Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından müdürvekilinin görevden alındığı açıklandı. Evli ve 2 çocuk babası Türkçe öğretmeni Ö.T.'nin, başka bir okulda müdür yardımcılığı yaparken bir süre önce söz konusu ortaokula müdür vekili olarak atandığı öğrenildi. Cinsel istismara uğrayan lise öğrencisinin, sık sık Ö.T.'nin daha önce görev yaptığı okula gittiği kaydedildi. Ö.T.'nin lise öğrencisini

yeğeni olarak tanıttığı ileri sürüldü.

‘BU TÜR İNSANLAR CAMİADAN TEMİZLENMELİ'

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ilçede büyük tepkiye neden olayla ilgili “Bu tür insanlar camiadan temizlenmeli. Gereken cezaya çarptırılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı acilen konuya el atmalı, benzer vakaların yaşanmaması için gereken tedbirleri almalı” diye konuştu.