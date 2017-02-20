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Kumpasçılar adliyede

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kritik isim, Savcı Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ve Hakim Ali Dursun Gündoğdu adliyeye gönderildi.
Habip ATAM
09:3120 Şubat 2017
Gündem
Kumpasçılar adliyede
İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kritik isim, Savcı Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ve Hakim Ali Dursun Gündoğdu adliyeye gönderildi.
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