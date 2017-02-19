Kumpasçılara kelepçe

FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul’da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya’da bulunuyor.

FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul’da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya’da bulunuyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik açılan soruşturmada haklarında yakalama kararı olan eski savcı Sadrettin Sarıkaya, eski savcı Adnan Çimen ve eski hakim Dursun Ali Gündoğdu yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda farklı isimler üzerine düzenlenmiş kimlikler ve boş pasaportların bulunduğu öğrenildi. Başakşehir’de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edileceği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, “siyasal ve askeri casusluk”, “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, ”gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, ”suç uydurma”, ”özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, ”hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme”, ”suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, ”resmi belgede sahtecilik” ve ”görevi kötüye kullanma” suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, son soruşturmanın açılmasına karar verilerek dosya, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtay’a gönderilmişti.