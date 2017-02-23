Kundakçı suçunu resmi ifadesinde de itiraf etti

MÜJDAT Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali A. (39) sevk edildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde de suçunu itiraf etti. Bir televizyon programında Abdülhamid’in torunu hakkında ileri geri konuştuğu için Müjdat Gezen’e kızdığını ve olayı gerçekleştirdiğini anlatan Mehmet Ali A., iki sayfalık ifadesinin sonunda "pişman" olduğunu söyledi. Şahıs adliyeye sevk edildi.

MÜJDAT Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali A. (39) sevk edildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde de suçunu itiraf etti. Bir televizyon programında Abdülhamid’in torunu hakkında ileri geri konuştuğu için Müjdat Gezen’e kızdığını ve olayı gerçekleştirdiğini anlatan Mehmet Ali A., iki sayfalık ifadesinin sonunda "pişman" olduğunu söyledi. Şahıs adliyeye sevk edildi.

Servis şoförü olduğu iddia edilen şüpheli sorgulanmak üzere önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheli olay sırasında kimseden emir almadığını tek başına olduğunu anlatarak “”Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim” demişti.

RESMİ İFADESİNDE DE İTİRAF ETTİ

Terörle bir bağlantısı bulunamayınca Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Mehmet Ali A.'nın poliste verdiği resmi ifadesinde de suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde iki sayfa ifade veren Mehmet Ali A.'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında Sigorta Acentalığı da yaptığı öğrenildi.

“TELEVİZYON PROGRAMINDA MÜJDAT GEZEN’E KIZIP YAPTIM”

Poliste verdiği ifadesinde yaklaşık 15 gün önce bir televizyon programına katılan Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında konuşmalarını beğenmediğini anlatan Mehmet Ali A., “Onun hakkında ileri geri konuştu. Bu sırada stüdyodan da gülüşme sesleri geliyordu. Bu olay kafama takıldı. Yaptığım olayı bu nedenle gerçekleştirdim” dedi. Polisteki ifadesinde olayı tek başına yaptığını söyleyen Mehmet Ali A., “Olay gecesi 23.00 sıralarında tek başına evden çıktım. Evdekilere, biraz dolaşıp geleceğimi söyledim. Dışarı çıktıktan sonra önce bir benzin istasyonuna giderek elimdeki pet şişeye benzin aldım. Olay yerine geldim. Elimdeki benzini binanın dış çephesine döktükten sonra ateşe verdim” dedi.

“EVİME DÖNÜM UYUDUM”

Olay sırasında binanın boş olduğunu düşündüğünü söyleyen Mehmet Ali A’nın “Alevler etrafı sarınca oradan ayrıldım. Evime döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum.” dediği öğrenildi.

“PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Daha önceden polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mehmet Ali A. , ifadesinin sonunda yaptığı olaydan “Pişman” olduğunu söylediği belirtildi. Şahıs Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VALİ: SİYASİ BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ

Saldırı olayıyla ilgili konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise şahsın şu ana kadar siyasi bir bağlantısının tespit edilmediğini açıkladı. Şahin “Böyle bir sanat merkezine bu tarz bir saldırının yapılması üzücüdür. Ben geçmiş olsun diliyorum. Ama saldırgan yakalandı. Gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. Olayın takibi siyasi boyutu olup olmadığı değerlendirilecektir ama siyasi boyutunun yüksek ihtimalli olduğu görülmüyor. Bu da adli süreç içerisinde en doğrusunu ortaya sunacaktır” şeklinde konuştu.