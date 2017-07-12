Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 30 Ağustos’la birleşecek mi?

Bayramların yaza denk gelmesiyle tatilciler bayram tatilinin ne zaman olacağını ve Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağını merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı sonrasına denk gelen bayramda kaç gün tatil olacak? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurban ibadetini gerçekleştirecek olan ve bayram tatilini değerlendirecek olan birçok vatandaş Kurban Bayramı’nın ne zaman geleceğini merak ediyor. Uzun bir tatil uman vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın başlangıcıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı arasında kısa bir süre olması tatillerin birleşme ihtimalini doğurdu. Kurban Bayramı’nın bu sene kaç gün tatil olacağı henüz belli olmasa da tahminler tatilin uzayabileceği yönünde. Bu sene Kurban Bayramı arafesi 31 Ağustos tarihine denk geliyor, eğer Kurban Bayrmaı tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilirse 6 günlük bir tatil imkanı doğuyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, bu yıl kurbanlık fiyatlarının cep yakacağını, 1000 liranın altında kurbanlık bulunamayacağını söyledi. Hayvancılık sektöründe ithalatta gümrük vergisinin düşürülmesi, dişi düve kesiminin yasaklanması ve et fiyatları tartışmasıyla birlikte, kurban bayramı öncesi kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dişi düve kesimine yasak getirildiğini ve kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, dişi düve kesiminin zaten yasak olduğunu, ancak yeniden gündeme getirilmesinin caydırıcı olacağını belirterek, kararı olumlu bulduklarını ifade etti. Ahmet Kırlıoğlu, “Böyle bir yasak zaten vardı, ama uygulanmıyordu. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hayvan sayısının çoğalmasını sağlamalıyız. Normalde de düve kesilmemesi lazım. Dişi olmazsa üretimi yapamayız. Biz bunu baştan beri savunuyoruz” dedi.