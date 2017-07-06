Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 30 Ağustos’la birleşiyor mu?

Kurban Bayramı tatilini büyük bir heyecanla bekleyen yurttaşlar hem tatil ziyaretleri hem dini görevlerini yerine getirmek için gün sayıyor. Pek çok insan farklı bölgelere seyahat edecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün tatil olacak? İşte 2017 Kurban Bayramı hakkındaki tüm detaylar...

Bayramların sıcak havalara rastlaması tatil fırsatı bekleyenler için de büyük bir fırsat.. Bu sene Kurban Bayramı ne zaman sorusu, hem kurban ibadetini gerçekleştirmek için hazırlık yapanlar tarafından hem de Kurban Bayramı tatilini yazlık bölgelerde geçirecekler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Ramazan Bayramı hafta sonuna denk gelerek tatil sayısını düşürmüştü, peki Kurban Bayramında durum nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 31 Ağustos Perşembe gününe denk gelecek, bayram ise 1 Eylül Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı 4 Eylül Pazartesi günü bitecek.

KURBAN BAYRAMI 30 AĞUSTOS’LA BİRLEŞİYOR MU?

Kurban Bayramı tatilini uzatmak için planlar yapanlar için 30 Ağustos formülü ortaya çıktı, Kurban Bayramı arefesinin 31 Ağustos'a denk gelmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla Kurban Bayramı tatilinin birleşme ihtimalini ortaya çıkardı. Eğer resmi makamlar bu konuyu kabul ederse, 6 günlük bir bayram tatili ortaya çıkacak.