Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? (2017 TATİLLER)

Ramazan Bayram'ında tatile doyamayan birçok vatandaş Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak sorusuna cevap arıyor. Ramazan Bayramı'yla arasında iki buçuk ay süre bulunan Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Vatandaşların hem kurban ibadetini gerçekleştireceği, hem de tatil fırsatını değerlendireceği Kurban Bayramı ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Ramazan Bayramı’nın ardından herkes Kurban Bayramı ne zaman olacak sorusunu merak ediyor. Kurban Bayramı’nda hem kurban ibadetini, hem de bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar kaç gün tatil olacağını da merak ediyor. Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 31 Ağustos Perşembe gününe denk gelecek, ardından 1 Eylül günü başlayacak olan Kurban Bayamı, 4 Eylül tarihine kadar sürecek. 4 gün olan bayram tatili, arefe günü de dahil edilirse 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

30 AĞUSTOS TATİLE DAHİL EDİLECEK Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Ancak bu konuda resmi mercilerden herhangi bir açıklama gelmedi. Tatil merkezleri tatilin uzamasından yana taleplerini dile getirdi.