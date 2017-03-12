Kurtulmuş: Yaptıkları terbiyesizlikten vazgeçsinler!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hollanda kriziyle ilgili açıklama yaparak, "Özür dileyerek yaptıkları terbiyesizlikten vazgeçmeleri lazım" dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hollanda ile yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu.

NTV’ye konuşan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı;

“Yükselen sağcı akımların etkisinde kalmayı sürdürsünler, Türk düşmanlığının etkisinde kalmaya devam etsinler. Bir süre sonra aşırı sağcı akımların etkisinde kalarak onun girdabında yok olup gidecekler. Bu çirkin tavır aslında Hollanda siyasetinin geleceği ile ilgili kendilerini ilgilendiren bir durum. Özür dileyerek Türkiye’nin bakanına yaptıkları terbiyesizlikten vazgeçmeleri lazım. Faşizmin ayakları tüm Avrupa’dan duyuluyor.”

“500 BİN VATANDAŞI KARŞILARINA ALMALARI AKILSIZLIK”

“Yaklaşık 500 bine yakın Türk yaşıyor Hollanda’da. Hiç problemi olmayan azınlıklardan birisi. O 500 bin vatandaşı karşılarına almaları da akılsızlık olarak telakki ediyorum. En uyumlu kitleyi Hollanda neden kendisine karşıt hale getirmeye çalışır ne menfaatleri var anlaşamak mümkün değil. Vatandaşlarımızın orada bu tepkiyi göstermesi fevkalede takdire şayan bir durumdur. İnşallah olaysız şekilde devam ederler.”

“MUHALEFET LİDERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Bu hareket sadece ‘Evet’ kampanyası yapan bakanımıza karşı yapılmış bir şey değil, 80 milyona yapımıştır. Muhalefet liderine gerçekten teşekkür ederiz. Bu duruşlarını sürdürmeleri gerekir. Türkiye bunların altında kalacak bir ülke değil. Oturup konuşulup hareket planı çıkartılır. Yaptıklarının ne büyük bir edepsizlik olduğunu kısa süre içerisinde anlayacaklardır diye düşünüyorum. Diplomatik kanalları açık tutarak Hollanda’nın geri çekilmesini sağlayacak adımları atmasını da Türkiye yapacak.

“DEVLET AKLIYLA HAREKET EDECEĞİZ”

“Bu krizi biz çıkarmadık. Hem Dışişleri Bakanımızın uçağına izin verilmeyecek. Arkasından oraya giden Bakanımıza konsolosluğa girmesine izin verilmeyecek. Krizi derinleştiren tavırla Hollandalılar hareket ediyor. Gerekli bütün tedbirleri alacağız. Misilleme değil devlet aklıyla hareket edeceğiz. Şu krizden en iyi şekilde çıkmasını sağlayacağız.”