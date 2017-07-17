Kurtulmuş: Mahkemelere tek tip elbise ile gelecekler!

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın toplantısı düzenliyor…
Numan Kurtulmuş şu açıklamaları yaptı:
– 20 Temmuz 2016’da OHAL ilan ettik. Bu süreçte 26 KHK çıkartılarak örgütten devletin arındırılması için için gerekli çalışmaları yaptık.
– 111 bin 240 kişi kamudan ihraç edildi. 32 bin 180 kişi görevden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi göreve iade edildi.
– Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinden yüzde 3.5’i etkilendi.
– Bu örgütün maddi imkanlarının kurutulması da önemlidir. Bu açıdan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF’ye devredilmiştir.
– Sıradan bir bilgi ve akıl sahibi, Feton’nun verdiği pozdan, giyiminden, arkasındaki mesajdan ne halt ettiğini ve ne söylemek istediğini anlar. Asla sıradan bir röportaj ve fotoğraf değildir.
– Sürekli örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve Türk devletini tehdit etmeye çalışan ifadeleri mevcut.
– Müttefiklik bu adamı derhal tutuklamayı ve iade etmeyi gerektirir. Bunu yapamıyorsanız, en azından olduğu yerde gözaltına tutarsınız.
– Bu fotoğraf da ayrıca yeni bir suçtur.
– Bakanlar krulumuz çalışma yapacak ve terör örgütü üyeleri mahkemelere tek tip kıyafetlerle gelecek. Henüz çalışma başlamadığı için ayrıntıları veremiyorum. Ama Adalet Bakanlığımız kısa sürede gerekli çalışmaları yapacak.
AYRINTILAR GELECEK…