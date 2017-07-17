Kurtulmuş: Mahkemelere tek tip elbise ile gelecekler!

MGK'nın ardından gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada kameralar karşısına çıkan Hkümet Sözcüsü Kurtulmuş, alınan kararlar hakkında bilgi verdi

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın toplantısı düzenliyor…

Numan Kurtulmuş şu açıklamaları yaptı:

– 20 Temmuz 2016’da OHAL ilan ettik. Bu süreçte 26 KHK çıkartılarak örgütten devletin arındırılması için için gerekli çalışmaları yaptık.

– 111 bin 240 kişi kamudan ihraç edildi. 32 bin 180 kişi görevden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi göreve iade edildi.

– Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinden yüzde 3.5’i etkilendi.

– Bu örgütün maddi imkanlarının kurutulması da önemlidir. Bu açıdan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF’ye devredilmiştir.

– Sıradan bir bilgi ve akıl sahibi, Feton’nun verdiği pozdan, giyiminden, arkasındaki mesajdan ne halt ettiğini ve ne söylemek istediğini anlar. Asla sıradan bir röportaj ve fotoğraf değildir.

– Sürekli örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve Türk devletini tehdit etmeye çalışan ifadeleri mevcut.

– Müttefiklik bu adamı derhal tutuklamayı ve iade etmeyi gerektirir. Bunu yapamıyorsanız, en azından olduğu yerde gözaltına tutarsınız.

– Bu fotoğraf da ayrıca yeni bir suçtur.

– Bakanlar krulumuz çalışma yapacak ve terör örgütü üyeleri mahkemelere tek tip kıyafetlerle gelecek. Henüz çalışma başlamadığı için ayrıntıları veremiyorum. Ama Adalet Bakanlığımız kısa sürede gerekli çalışmaları yapacak.

AYRINTILAR GELECEK…