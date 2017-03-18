CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim Kurtuluş Savaşımızın önsözüdür Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal’in komutanlık yıldızının parladığı yerdir Çanakkale” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerle ilgili verilen vaatlerin çoğu zaman yerine getirilmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Şehit yakınları ve gazilerimiz için yeri gelir güzel laflar ederiz, ele avuca sığdırmayız, her türlü fedakarlıkta bulunacağımızı söyleriz ama iş uygulamaya gelince bunların olmadığını görüyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimiz, bu vatan için yapılması gereken her şeyi yapıyor. Bedellerini verdiler, şehit düştüler, yaralandılar, bazıları hala vücudunda kurşunları taşıyor. Peki, bunların beklentilerini siyaset kurumu yerine getiriyor mu? Söze gelince çok, işe geline ortada bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Gaziler, şehitler, şehit yakınları arasında ayrım yapmak bir insanlık ayıbıdır” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir avuç gazimiz var 80 milyon nüfusun içinde. 80 milyon nüfus, bir avuç gazinin ihtiyacını karşılayamıyorsa, Ankara'da niye oturup konuşuyoruz ki biz? Anayasada da sosyal devlet yazılı, nerede bu sosyal devlet? Gaziler, şehitler, şehit yakınları arasında ayrım yapmak bir insanlık ayıbıdır. Şehidin sağcısı solcusu, şu vilayetten bu vilayetten olanı olur mu, şehidin bizim partimizden, onların partisinden olanı olur mu, bunlar ayıptır. Anneler çocuklarının saçlarına kına yakarak Çanakkale'ye gönderdiler. Askere gönderirken de anneler, Anadolu'da gelenektir davul zurnayla gönderirler. En acı olanı da babanın evladını toprağa vermiş olmasıdır, annenin mürüvvetini görmeden evladını toprağa vermiş olmasıdır. Biz çok laf ederiz ama sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor.”

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlık yıldızının parladığı yer olarak tanımladığı konuşmasında, “Şehit yakınlarına bir bakın, hepsi Anadolu'nun gariban insanları, bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç gidiyor mu askere? Emin olun o manzarayı seyrettiğimde içim acıyor. Söylenecek çok şey var ama bugün Çanakkale'yi anıyoruz. Bizim Kurtuluş Savaşımızın önsözüdür Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal'in komutanlık yıldızının parladığı yerdir Çanakkale. Yedi düvele karşı savaştık, Çanakkale'de. O yüzden Mehmet Akif diyor ya; ‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.' Toprağın her santimetresinde şehit kanları vardır ama onlar bırakmadı ve Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Bir süre sonra Çanakkale'den düşman gemileri geçti ve İstanbul'a demirledi. 16 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal o manzarayı gördü ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı” ifadelerini kullandı. İHA