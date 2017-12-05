Kuşadası Milli Parkı’nda Akdeniz Foku görüntülendi

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700 adet kalan Akdeniz fokuna 13 ay aradan sonra rastlandı.

Dünyanın en nadir 12 memeli türü arasında gösterilen Akdeniz fok balığı, Kuşadası'nda 13 ay aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı Karasu Koyu'nda gezinti yapan Hüseyin Berkay Maldar isimli bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen Akdeniz foku için çevreciler harekete geçti. Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700, Türkiye’de ise 100 tane kalan Akdeniz fokunun fark edilmesiyle çevreciler, Akdeniz fokunu izlenmesi için çalışma başlattı.

En son 18 Ekim 2016'da görülmüştü

Bir süre daha Dilek Yarımadası Kuşadası koylarında dolaşan ve büyük ilgi gören Akdeniz foku daha sonra yeniden açıklara döndü. Akdeniz foku en son 18 Ekim 2016 tarihinde yine Kuşadası Körfezi'nde ortaya çıkmıştı. Soğuk ve ılıman denizlerin kıyılarında yaşayan fokların, sıcak denizlerde çok az türleri bulunduğunu belirten uzmanlar az görünen ve Türkiye'de rastlanılabilen tek türün Akdeniz foku olduğunu söylediler.

İHA