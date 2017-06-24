Gökmen Ulu, cezaevinden sevenlerine seslendi: Benim hâlâ umudum var. Güzel düşler kuracağım. Dilerim ülkeme demokrasi ve adalet gelir. Hayat herkes için bayram olur...

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu sonucu tutuklanan arkadaşımız Gökmen Ulu'dan mesaj getirdi. Sağlar, geçtiğimiz günlerde Ulu'yu 29 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

‘ALDIRMA GÖNÜL' DİYORUM

Sağlar, muhabirimiz Gökmen Ulu'nun sevenleri ile SÖZCÜ çalışanlarına gönderdiği mesajı onun ağzından şöyle paylaştı:

Gayet iyiyim, moralim de yüksek. Suçsuzluğum ve masumiyetim çok net ortada. O nedenle gönlüm rahat. Ataol Behramoğlu'nun şiir kitabını başucumdan ayırmıyorum.

Arkamızda kuş yuvası ve içinde yavrular var. Neşeli melodiler içindeler. Kuşlar özgürlüğe kanat çırpıyor, imreniyorum. Her akşamüzeri gazetecilerin tutulduğu bir avluda, hiç bilmediğim bir ses, “Aldırma Gönül” şarkısını söylüyor. Onu dinliyor avunuyorum.

OĞLUMU DÜŞÜNÜYORUM

Geçen Babalar Günü'nde, bateri kursuna giden oğlum Ege Efe'nin, aylardır hazırlandığı konserine katılamadığım için çok üzgünüm. Ben Babalar Günü'nü, babamı ve oğlumu düşünerek geçirdim.

Sonra evlatlarını kaybeden bütün babalar ve babalarını yitiren bütün kederli çocukları düşündüm. Her zamankinden daha fazla duyumsayarak. Baksanıza ne kadar çok acı ve keder var şu dünyada.

BAYRAM SEVGİ DEMEKTİR

Ama ümit de var. Benim de hâlâ umudum var. Bu pazar bayram. Bayram demek sevgi, saygı, dostluk barış ve birleşme demek. Güzel düşler kuracağım, güzel başlangıçlar adına.

Diyorum ki artık sağduyu galip olsun ülkemizde… Demokrasi ve adalet gelsin. Bu ülkedeki herkes için hayat bayram olsun. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum.