Kuşu halkı hukuk zaferini kazandı!

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde, 31 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde belde statüsünü kaybedip köye dönüşmelerine büyük tepki gösteren ve her seçimi boykot ederek sandığa gitmeyen Kuşulular, 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Kuşulular yeniden belde statüsünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde, 31 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde belde statüsünü kaybedip köye dönüşmelerine büyük tepki gösteren ve her seçimi boykot ederek sandığa gitmeyen Kuşulular, 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Kuşulular yeniden belde statüsünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılındaki nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya’nın Simav İlçesi’ne bağlı Kuşu’da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu’ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici olarak atandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014’te, Kuşu’da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, “Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz” diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu’ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay’ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı.

10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım’daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemeden Kuşulular’ı sevindiren karar nihayet çıktı. Kuşu’ya belde olma hakkı geri verildi.

Muhtar ve Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, 3 yıl önce 62 yıllık belediyelik haklarının haksız yere ellerinden alındığını savundu. Bunun için, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne açtıkları davayı kazandıklarını ve Kuşu’nun tekrar belediyelik olma hakkını elde ettiğini belirten Aktay, şunları söyledi:

“Karar elimize ulaştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 2017/292 sayılı kararı, bayram havası estirdi. Şimdi hükümetimizin mahkeme kararını uygulamasını bekliyoruz. 2012 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusumuzun 2 binin altına düşmesinden kaynaklanan haksızlık nihayet sona erdi. Mahkeme Kuşu halkını haklı buldu. 62 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz belediyelik hakkımızı geri verdi. Şimdi Kuşu halkı olarak çok mutluyuz. Bu hakkımızı elde etmek için 3 yıldır çeşitli platformlarda sesimizi duyurmaya çalıştık. 3 yıllık süreçte pek çok eylemler gerçekleştirdik. Ancak bu süreçte kırmadık, dökmedik, bize tanınan yasal haklarımızı kullanarak hukuk çerçevesinde kalarak haklarımızı aradık. Sonunda başardık.”

Kuşu’da yerel seçime katılacakları günün özlemini çektiklerini dile getiren Aktay, “Kuşu halkı olarak istediğimizi elde ettiğimizden dolayı, üç yıldır bilerek ve isteyerek katılmadığımız seçimlere bundan sonra katılmak istiyoruz. Kuşu halkına sandık yolu gözüktü” dedi.

Kuşu halkından 52 yaşındaki Yüksel Vural, “Biz 6 seçimdir oy kullanmadık. Şimdi davayı kazandık. Artık oylarımızı kullanmak için sandığa gideceğiz” diye konuştu. Aynı yaştaki Ayhan Gündoğan ise “Hem belediyeliğimizin geri gelmesi hem de sandık başına giderek vatandaşlık görevimizi yerine getireceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Mahkeme kararının ulaşmasının ardından kadınlar da kendi aralarında toplanarak mevlit okutup hayır yemeği yaptı. Kuşulu kadınlar Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını alkışlarla karşıladı. DHA