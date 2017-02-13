Kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor

Beykoz Dereseki Mahallesi'ndeki sondaj için açılan ve daha sonra kapatılmayan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarma çalışmalarında bir hafta geride bırakıldı. Köpek, kuyuya sarkıtılan kamera sayesinde net olarak görüntülendi.

Beykoz Dereseki Mahallesi'ndeki sondaj için açılan ve daha sonra kapatılmayan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarma çalışmalarında bir hafta geride bırakıldı. Köpek, kuyuya sarkıtılan kamera sayesinde net olarak görüntülendi.

Beykoz’da sondaj için açılan 30 santimetre çapında, 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, kuyuya sarkıtılan kamera sayesinde net olarak görüntülendi. Köpeğin korktuğu ve kımıldamakta zorluk çektiği görüldü.

Beykoz’da, sondaj için açılan kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları 8 gündür aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yavru köpeği görüntülemek için kuyuya kamera sarkıttı. Sarkıtılan su altı görüntüleme cihazıyla köpeğin en net görüntüsüne ulaşıldı. Yavru köpeğin korktuğu ve hareket etmekte zorlandığı görüldü. Köpeğin dikkatini çekmek için ıslık çalan ekiplerin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yavru köpek ıslıklara karşılık sadece kafasını hareket ettirdi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

8 gün önce kuyuya düşen yavru köpeği kurtarmak için sabah saatlerinde itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kuyunun başına geldi. Yağış nedeniyle kuyunun olduğu bölgeye çadır kuran ekiplerin mahsur kalan köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“İNŞALLAH BUGÜN GÜZEL BİR HABER VERECEĞİZ”

Çalışmaları yakından takip eden Hayvan Hakları Konfedasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, olayla ilgili dün yaptığı açıklamada “AFAD’ın dâhil olmasıyla daha profesyonel bir çözüm bekliyoruz. İmkânlar ve teknik alet bakımından AFAD daha üstün bir kurum. Doğrudan başbakanlığa bağlı olması da imkanların geniş olmasını sağlıyor” dedi.

8 gündür kuyuda mahsur olduğu belirtilen köpeğin hala sağlıklı olduğunun altını çizen Şengün, “Fakat hayvan büyüme çağında olduğu için içeride geçirdiği her gün onun ve bizim için dezavantaj. O nedenle aç bırakmaya, hayatta kalabileceği kadar yemek ve su vermeye çalışıyoruz. Çalışmalar sürüyor. İnşallah bugün güzel bir haber vereceğiz” diye konuştu.

HER YÖNTEMİ DENİYORLAR

Günlerdir çalışmalarını sürdüren ekipler, minik köpeğin sağlık durumunu öğrenebilmek için kuyuya enkaz görüntüleme kamerası indirdi. Açılan kuyunun çapının dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri kuyuya inemeyince köpeği kuyudan çıkarabilmek için farklı yöntemler denedi. Büyük bir su kabını bağlayarak kuyuya salan ekipler, köpeğin kabın içine geçmesi için yukarıdan su döktü. Ancak itfaiye ekiplerinin bu çalışması da sonuçsuz kaldı.