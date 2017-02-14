Kuyuya düşen yavru köpeğin sağlık durumu iyi

Beykoz'da bir kuyuya düşen yavru köpek için kurtarma çalışmaları sürerken, sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. İBB İtfaiye ekibi, kurtarma çalışmaları için çok çeşitli yöntemler kullandıklarını, ancak köpeğin hayatını riske atmadıklarını söyledi.

Beykoz'da bir kuyuya düşen yavru köpek için kurtarma çalışmaları sürerken, sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. İBB İtfaiye ekibi, kurtarma çalışmaları için çok çeşitli yöntemler kullandıklarını, ancak köpeğin hayatını riske atmadıklarını söyledi.

Beykoz Dereseki Mahallesi’ndeki bir kuyuya düşen Kangal yavrusu için kurtarma çalışmaları sürüyor. Sondaj için açılan ve daha sonra kapatılmayan kuyuya düşen köpeği kurtarmak için yoğun bir çalışma sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yetkililer, sozcu.com.tr’ye bilgi verdi.

Kuyunun 30 santim genişliğinde, 50 metre derinliğinde olduğunu belirten yetkililer, Kangal yavrusunun serbest bir şekilde dolaştığını ve yürüyebildiğini söyledi. “Aşağıda doğal bir yarık var ve köpek orada dolaşıyor. Biz de onu yakalamaya çalışıyoruz. Henüz başaramadık ama başaracağız” diyen yetkililer, yavru köpeğe kontrollü yiyecek verdiklerini söyledi.

Yavru köpeği kurtarmak için canla başla çalışan İBB ifaiye ekipleri, köpeğin karnının tok olunca tuzaklara gelmediğine işaret ederek, “Bu nedenle köpeğe hayatını idame ettirecek kadar yiyecek veriyoruz. Kement, kapanlar yaptık tuzak olarak. Ayrıca vatandaşlardan da fikirler geliyor. Uygulanabilir olanları uyguluyoruz. Bu arada AFAD ve Zonguldak’tan ekipler geldi” dedi.

Yavru köpeği kamerayla izlediklerini ancak ara ara bıraktıklarını kaydeden yetkililer, “Kameradan ürküyor, bu nedenle ara ara dinlenmesi için bırakıyoruz. Tuzak için ağ kullanamıyoruz. Torbaya alırsak, Kangal yavrusu olduğu için 30 santimlik bacadan çıkmaz. Böyle bir riski alamayız. Şu anda Zonguldak Taş Kömürü Kurtarma ekibi araziyi değerlendiriyor. Risk alabileceğimiz yöntemler var ama risk almadan kurtarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“BUGÜN ÇIKARILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Hayvanların Yaşam Hakları Konferadasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, dün gece Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu’dan bir mühendis ve üç işçinin geldiğini belirterek, “Ekip getirdiği ekipman sayesinde artık köpeğe ulaşabiliyoruz. Yatay hareket eden bu ekipmanla birlikte sepet içinde Kuyu adını verdiğimiz köpeğin bugün çıkarılacağını düşünüyoruz” dedi.

Köpeğin kurtarılması için yurtdışından arama kurtarma ekiplerinin gelmesi için irtibata geçtiklerini anlatan Aslan, “Japonya’dan kuyuya inecek robot talebinde bile bulunduk. Türkiye Petrolleri ile temastadaydık. Halen Hollanda’daki bir ekiple bir temas halindeyiz. Onlar bize sürekli fikir veriyor” diye konuştu.

Toprak kayması ve su basması yüzünden mevcut delikten başka çıkarılabilecek bir alan oluşturamadakları için, köpeğin kilo almaması gerektiğini anlatan Aslan, şöyle devam etti: “Kuyu 28 santime kadar yer yer daralıyor. Veteriner hekimimiz kuyu başında müdahale etmek için bekliyor. Bu köpek hem çok şanslı hem çok şansız. Coğrafik açıdan çok kötü bir alana sıkışmış durumda. Ama bu derinlikte bir kuyuda yaşaması mucize. Çünkü aşağıda normalde oksijen olmaz. Fakat bir şekilde dipteki kireç taşlarının ve toprağın arasından oksijen girişi var. Köpeğin durumu gayet iyi. Dayanıyor.”