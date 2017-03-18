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Yine kuyu yine başarılı kurtarma

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 7 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
20:4718 Mart 2017
Gündem
Yine kuyu yine başarılı kurtarma
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 7 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi’nde meydana geldi. Sondaj için açılan 20 santim çapında ve yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeğin sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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Gelen itfaiye ekibi görüntüleme gerektiğini söyleyince AFAD ekipleri de geldi. Ekipler yaptıkları görüntülemede yavru köpeğin kuyu içinde sıkıştığını ve hayatta olduğunu tespit etti.

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Bunun üzerine kuyuya uzatılan kurtarma aparatının ucundaki halka köpeğin boynuna geçirildi. Yavru köpek itfaiye eri tarafından yavaşça yukarı çekilerek sıkıştığı kuyudan çıkartıldı.

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İtfaiye ve AFAD ekipleri yavru köpeği kurtarınca büyük sevinç yaşadı. DHA

Son güncelleme: 22:1018.03.2017
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