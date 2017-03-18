Yine kuyu yine başarılı kurtarma

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 7 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi’nde meydana geldi. Sondaj için açılan 20 santim çapında ve yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeğin sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen itfaiye ekibi görüntüleme gerektiğini söyleyince AFAD ekipleri de geldi. Ekipler yaptıkları görüntülemede yavru köpeğin kuyu içinde sıkıştığını ve hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kuyuya uzatılan kurtarma aparatının ucundaki halka köpeğin boynuna geçirildi. Yavru köpek itfaiye eri tarafından yavaşça yukarı çekilerek sıkıştığı kuyudan çıkartıldı.

İLGİLİ HABER Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

İtfaiye ve AFAD ekipleri yavru köpeği kurtarınca büyük sevinç yaşadı. DHA