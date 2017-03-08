Kuzey Marmara Otoyolu’nda tehlike!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolunu kullanan İstanbullular aniden daralan şeritlerle karşılaşıyor. 4 şeritli otoyolun birden bire tek şeride inmesi bir yandan tehlike oluştururken bir yandan da günlerdir yaşanan bu sıkıntının nedeni merak ediliyor. Bu zorunlu uygulamanın nedeni bazı viyadük genleşme derzlerinde yaşanan erozyon.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolunu kullanan İstanbullular aniden daralan şeritlerle karşılaşıyor. 4 şeritli otoyolun birden bire tek şeride inmesi bir yandan tehlike oluştururken bir yandan da günlerdir yaşanan bu sıkıntının nedeni merak ediliyor. Bu zorunlu uygulamanın nedeni bazı viyadük genleşme derzlerinde yaşanan erozyon.

Toplam 64 viyadüğün bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolunda özellikle etrafı tamamen açık 3 viyadükte genleşme derzlerinde erozyona rastlandı. Normalde 3 yıl arayla yapılması gereken bakım ve onarım erkene alınmak zorunda kaldı. Kış şartlarında buzlanmaya karşı kullanılan tuz ve solüsyonun kimyasal etkisi, etrafında açık vadiler bulunan bu viyadüklerin normalden çok rüzgar alması ve nihayetinde ağır tonajlı araçların uyguladığı baskı neticesinde otoyol ile viyadüğü bir birene bağlayan genleşme derzlerinde aşınma meydana geldi.

BAKIM NEDENİYLE 8 ŞERİT, BİRİ GİDİŞ BİRİ GELİŞ 2 ŞERİDE İNİYOR

İşte bu genleşme derzlerindeki bakım çalışmalarından dolayı otoyolda iki yönlü olarak sık sık değişen şerit daraltma uygulaması yapılıyor. Gün içindeki çalışmanın durumuna bağlı olarak her iki yönden toplam 8 şerit 2 şeride indirilirken, sadece dubaların ayırdığı tek bir geliş – gidişli yol kullanılıyor. Elektronik uyarı levhaları ve uyarı yazısı bulunan araçlar, hızlı seyreden sürücüleri daraltılan yola yönlendiriyor. Ancak bu daraltma sırasında kullanılan seyyar dubalar ağır tonajlı araçların rüzgarıyla devriliyor. Ani daralma otoyolda seyreden küçük araçlar için görünmez bir tehlike doğuruyor. Özellikle TIR’ların görüş açısını kapattığı otomobiller, aniden daralan yolda tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Otoyoldaki bir başka sıkıntı da bilgi tabelalarının okunma zorluğu ve yetersizliği. Sabit tabelaların ışıklandırılmaması sürücülerin görüşünü de olumsuz etkiliyor.

DOLGU ALANLARINDA DA TOPRAK KAYMASI

Sadece viyadüklerde değil otoyol kenarındaki bazı toprak dolgu alanlarında da kısmı heyelan yaşanıyor. Ağaçlandırma yapılması planlanan ancak halen çıplak olan bu bölümlerdeki toprağın daha fazla kaymasının önlenmesi için iş makinaları önlem alıyor.

AĞAÇLANDIRILMAYAN ÇIPLAK ALANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kuzey Marmara otoyolununun çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarının da ağır ilerlediği görülüyor. Bazı bölümler tamamen ağaçlandırılırken fidan dikilmeyen bir çok alan da halen çıplak.

ÖLÜMCÜL TUZAK : YOLA SARKAN ÇÖP KONTEYNIRLARI

Tehlike sadece otoyolda değil. Kuzey Marmara otoyolundan Sarıyer’e geçenler de bir başka tehlike ile karşı karşıya geliyor. Uskumruköy – Kilyos bağlantı yolunda Sarıyer Belediyesi’nin tek şeritli yola, gelişi güzel bıraktığı çöp konteynırları da sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Kamyonların da yoğun olarak kullandığı bu dar bağlantı yolunda üzerlerinde herhangi bir görünür renk ve işaret bulunmayan çöp konteynırları yolu daha da daraltıyor. Özellikle gece, sürücüler bu konteynırlara çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. DHA