‘Laiklik isteyenleri değil katliam yapanları yakalayın’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından laiklik çağrısı yapan gençleri hedef göstermesi ve ardından da bir gencin gözaltına alınması üzerine açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından laiklik çağrısı yapan gençleri hedef göstermesi ve ardından da bir gencin gözaltına alınması üzerine açıklama yaptı.

Ağbaba, “Laiklik isteyen gençleri hedef gösteren İçişleri Bakanlığı, günlerdir yılbaşı için katliam çağrısı yapanlar için herhangi bir soruşturma başlattı mı?” diye sordu.

“İçişleri Bakanlığı, ülkenin her yerinde patlayan bombalar üzerine, bırakın sorumluluk almayı, bu duruma tepki gösterenlerin peşine düşmüş durumda” diyen Ağbaba, “Katliam yapan cihatçı barbarların peşine düşmek yerine, laikliği savunan gençleri gözaltına almak, AKP'nin zihin yapısını çok net şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Ağbaba, “AKP'ye çağrımızdır.Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada laiklik huzurun, barışın ve demokrasinin güvencesidir. Biz meydanlarda laikliği, demokrasiyi ve Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz. Gücünüz yetiyorsa çocukları ve gençleri değil bizleri tutuklarsınız. Ne yaparsanız yapın, bu ülkeyi bölmenize, bu Cumhuriyeti yıkmanıza izin vermeyeceğiz!” dedi