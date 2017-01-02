İçişleri Bakanlığının tweeti sonrası ‘laiklik yanlısı ve IŞİD karşıtı’ konuşmaya gözaltı!

Kahvehane konuşmasında laiklik çağrısı yapıp IŞİD'i lanetleyen ve Twitter'da İçişleri Bakanlığına ihbar edilen gençlerden Ayşegül Basar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün İstanbul Okmeydanı’nda bir grup gencin kahvehaneleri dolaşarak laikliğin önemini anlatan görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanlığı ihbar hattına şikayet edilmiş ve gençlenr gözaltına alınması talep edilmişti.

Görüntülerde yer alan Halkevi Üyesi Ayşegül Basar’ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Basar için beş gün gözaltı süresi alındığını söyledi. CHP’li vekil, Basar’ın Kulaksız Karakolu’na götürüldüğünü duyurdu. Yarkadaş, “Twitter üzerinden hedef gösterilen Halkevi Üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Ayşegül Başar’ı gözaltına almak, laikliğe sahip çıkanlara gözdağı vermektir” dedi.

BAKANLIK DEĞERLENDİRMEYE ALDIK DEDİ SONRA O TWEETİ SİLDİ

İçişleri Bakanlığı söz konusu konuşmaya ait ihbara ilişkin ‘”terörle mücadele ekiplerine iletildi” diye tweet attı daha sonra ise gelen yoğun tepkiler üzerine bu tweetin silindiği gözlendi.

Ayşegül Basar ve arkadaşlarının Reina katliamının ardından anayasanın temel ilkelerini anlatan konuşmalar yaptıklarını ve halkı teröre karşı bileşmeye çağırdıklarını anlatan Yarkadaş, “İçişleri Bakanlığı, gençlerin IŞİD karşıtı propaganda yapmasından niye rahatsız oluyor? AKP ve medyası, IŞİD lanetlenince niye gocunuyor?” diye sordu. Ayşegül Basar’ın derhal serbest bırakılmasını isteyen Yarkadaş, “Beş gün gözaltı süresi almışlar bir de… Hangi suçu işlemiş, neyi soracaklar!” diye tepki gösterdi.

CHP’Lİ YILMAZ: MECLİS GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ

CHP Parti Meclisi üyesi Necati Yılmaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “IŞİD'e ve cihatçılara karşı laiklik mücadelesi” çağrısı yaptığı için İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından hedef gösterdiği Halkevleri'nin yanında olduklarını, konuyu TBMM'de gündeme getireceklerini belirtti