Lale bekçileri

İstanbul’da Taksim Meydanı’na yerleştirilen 143 bin lalenin bir bölümü çalınınca belediye sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 12'ncisini düzenlediği Lale Festivali kapsamında birçok park ve meydana laleler dikti. İstanbul'un kalbi sayılan Taksim Meydanı'na da dev saksılar içinde 160 farklı çeşitte 143 bin adet lale yerleştirildi. Ancak ilk 3 günde lalelerin bir kısmı çalındı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Lalelerin bulunduğu saksıların çevresine üniformalı güvenlik görevlileri yerleştirildi. Yaklaşık iki saksıya bir güvenlik görevlisi düştü. 24 saat koruma altına alan laleler, 30 Nisan'a kadar sergilenecek.