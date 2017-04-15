‘Lale Festivali var’ diye otoparka zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir saati 7 lira olan otopark ücretini Lale Festivali nedeniyle 10 liraya çıkardı. Vatandaş, yapılan bu zamma büyük tepki gösterdi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Lale Festivali başladı. Festival için 7 TL olan otopark ücretleri artırıldı. İBB, festival boyunca park ve korulardaki otopark ücretine yaklaşık yüzde 50 zam yaptı. İSPARK'ın işlettiği Emirgan Korusu otoparkının girişine de afiş asıldı.

HER PARKTA AYNI TARİFE

Afişte, “Emirgan Korusu'nda her yıl gerçekleştirilen Lale Festivali süresince otopark fiyat tarifesinde değişiklik yapılmaktadır” yazıldı. Fiyatların güncel hali ise 0-2 saat 10 TL, 2-4 saat 20, tam gün ise 40 TL olarak belirtildi. Diğer park ve korularda da aynı tarifenin uygulanacağı açıklandı.

Emirgan Korusu'nun içerisine ayrıca bir Lale Müzesi açıldı. Müzenin işletmecisi ise İstanbul Lale Vakfı (İLAV). Korudaki müzenin giriş ücreti 5 TL olarak belirlendi. Şu an herhangi bir serginin olmadığı müzenin yanında yer alan restoran ve kafenin işletmesi de bu vakfa ait.