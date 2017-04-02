Lale’nin azmi engelleri aştı

11 yaşındayken tekerlekli sandalyeye mahkum olan Lale hayata sporla tutundu. Eskrime başladı, milli takıma kadar yükseldi, madalyalar aldı. Hedefi ise dünya şampiyonluğu

11 yaşındayken tekerlekli sandalyeye mahkum olan Lale hayata sporla tutundu. Eskrime başladı, milli takıma kadar yükseldi, madalyalar aldı. Hedefi ise dünya şampiyonluğu

Elke Lale van Achterberg, Sakaryalı bir anne ve Hollandalı bir babanın kızı olarak 2000 yılında doğdu. Daha küçük yaşlarda spora olan tutkusu dikkat çekti. Ailesinin yönlendirmesiyle jimnastiğe başladı. Haftada 3 gün aksatmadan spor salonuna gidiyordu. 2011 yılında

ise tüm hayatını değiştiren talihsiz kaza yaşandı.

Kardeşiyle oynarken düştü, ayağı kırıldı. Kırığa bağlı olarak ağır sancı ve fonksiyon kaybı yaratan distrofi hastalığı çıktı. Ayağa kalkamıyordu, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Önce bu şekilde yaşamakta çok zorlandı. Ama spor tutkusu imdadına yetişti. Bu halde yapabileceği sporları ararken eskrimle tanıştı.

BU sırada hastalığı ilerledi, sol ayağı 2015'te kesildi. Protezle yeniden ayağa kalkan Lale, 17 yaş ve 23 yaş altı dünya şampiyonalarında 6 bronz madalya kazandı. Şubat 2016'dan beri milli takım formasını giyen genç sporcu “Hedefim dünyanın en iyi engelli eskrimcisi ve ileride Paralimpik Şampiyonu olmak” dedi.