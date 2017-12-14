Leyla Alaton kimdir? “Şirketimde FETÖ’cü var mı gelin bakın”

Leyla Alaton kimdir? Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şirketlerindeki bazı çalışanlarının FETÖ ile irtibatlı olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Leyla Alaton, çalışanlarından bazılarının FETÖ adına çalıştığından şüphelendiğini söyledi. Alaton’un, “Hoca” adında birini duyduğunu ancak kim olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüphelendiği kişilerin ismini savcılığa verdiği belirtilen Alaton’un bu kişilerin araştırılmasını ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılmasını talep etti.

LEYLA ALATON KİMDİR?

Leyla Alaton Günyeli 1961’de İstanbul’da doğmuştur. Musevî Türk iş kadınıdır. İş adamı ve Alarko Holding’in kurucusu İshak Alaton’un ilk çocuğu, Vedat Alaton’un ablasıdır.

İlkokul eğitimini Şişli Terakki İlkokulu’nda, ortaokul eğitimini Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu’nda ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde aldı. ABD’de Fairleigh Dickinson Üniversitesi işletme bölümünde lisans eğitimini ardından New York Üniversitesi’nde endüstri psikolojisi dalında yüksek lisans eğitimi aldı. 1989’da Alarko Holding tanıtım koordinatörü oldu.

ABD'de okurken küçük çaplı olarak ticaret yapmaya başladı. “Babamın zenginliğini, geniş imkânlı olduğunu üniversite bitene kadar hissetmedim; hep mütevazi yaşadık” diyen Alaton, Türkiye'den götürdüğü erkek kemerlerini elinde çanta ile Amerika'da pazarlamaya başladıktan iki yıl sonra iki milyon dolar ciroya ulaştı. 1986 yılında döndüğü Türkiye'de işadamı Üzeyir Garih'in yanında asistan olarak çalışmaya başlayarak profesyonel iş hayatına girmiş oldu.

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1989'da Alarko Şirketler Topluluğu Tanıtım Koordinatörü oldu. Alkent Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent projelerinin tanıtım ve pazarlamasını üstlenirken, 1993 yılında Alarko Holding'ten bağımsız olarak kendi şirketi Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketi'ni kurdu. Başta Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Doğal Hayatı Koruma Derneği ve İPRA olmak üzere birçok dernek ile sivil toplum kuruluşunun üyesi olan Leylâ Alaton, 1992 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını”, 1993 yılında da Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk kez seçilen “Geleceğin Liderleri” listesinde yer aldı. Mehmet Günyeli ile evlendikten on bir yıl sonra eşinden ayrılan Leylâ Alaton'un, Efe Eros ve Alp Atlas adlarında iki oğlu vardır. Alarko Şirketler Topluluğu'nun Yönetim Kurulu üyesidir.Amerika'da pazarlama yaptığı günleri “New York sokaklarında yürürken ve elimde bavullarla kapı kapı dolaşırken ne İshak Bey'in kızıydım ne de arkamda Alarko vardı. Arkamda, kendi paramı kazanmam nedeniyle müthiş bir kendime güven vardı” diye anlatan Leylâ Alaton, kendi parasını kazanmasına babasının büyük destek verdiğini, ama bu konuda ona bir şey söylemediğini” diye anlatır.