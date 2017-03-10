Leyla Zana’dan PKK’yı çıldırtacak itiraf!

İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra ziyarete gelen Leyla Zana’ya "80 milletvekili gidin PKK’ya, ’Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz’ diyin" dediğini, Zana’nın da, “PKK’yı 20 devlet kullanıyor" dediğini belirtti.

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığının talimatıyla Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Musa Işın, Leylekpınar Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen 'Halise Günü' etkinliğine katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve beraberindeki heyetle geleneksel olarak yapılan Halise yemeğinden sonra konuşan Vali Musa Işın, Leyla Zana ile aralarında geçen bir konuşmayı anlattı.

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Vali Musa Işın, şunları söyledi:

“Bu sene bütün Türkiye'de, dağlarda filan terörist kalmayacak. Bitirme noktasına getireceğiz. Çok azaldılar, gerilediler. İnşallah bu süreç hızlanarak devam edecek. Bu mübarek topraklarda bu terör odakları inşallah bir daha neşvünema bulamayacaktır. Tarihin çöplük sepetine bu terör örgütü, uzantıları ve kullananları buraları terk edip gideceklerdir. Biz terör örgütlerinin hepsini nasıl reddediyorsak, PKK'yı da reddediyoruz. DEAŞ, Müslümanlık adına katliam yapıyor. Biz bunları reddediyoruz. Bunları Müslüman saymıyoruz. Aynı şekilde biz PKK'yı da Kürt saymıyoruz. Biz, taşeron terör örgütü olarak biliyoruz. Değerli kardeşlerim; Leyla Zana seçildi, üç milletvekili ile ziyaretime geldi. Bu ziyaretten bir gün önce Taşlıcay'da, Doğubayazıt'ta tırlar ve kamyonlar yakılmıştı. Dedim ki sayın vekil, millet size 80 milletvekili verdi. Bu şu demektir. Biz kan akmasını istemiyoruz. Biz bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz insanlarımızın öldürülmesini, araçlarımızın yakılmasını istemiyoruz. 80 milletvekili gidin PKK'ya, 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' deyin. Bakın Doğubayazıt'ta araçlar yakıldı. İnsanlar öldürülüyor. Devlet buna göz yumamaz. Siz bu insanlardan oy aldınız. Leyla Zana da bana dedi ki, 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor'. İşte biz de bunu söylüyoruz. PKK bu bölgenin insanı değildir. Taşeron örgütlerin içimize koyduğu bir fitnedir.” İHA