Lice operasyonunda 4 köyde patlayıcı ve uyuşturucu ele geçti

Diyarbakır ve Bingöl kırsalında 5 Mart'tan bu yana PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar sürürken, operasyonun merkezi Lice İlçesi'nde güvenlik güçleri, 4 köyde yaptıkları aramada 200 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı 4 patlayıcı düzeneği, 786 kilo uyuşturucu madde ile tıbbi malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır ve Bingöl kırsalında 5 Mart'tan bu yana PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar sürürken, operasyonun merkezi Lice İlçesi'nde güvenlik güçleri, 4 köyde yaptıkları aramada 200 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı 4 patlayıcı düzeneği, 786 kilo uyuşturucu madde ile tıbbi malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır’ın Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında PKK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 5 Mart’ta başlatılan oerasyonun devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

“Lice ilçesi mülki sınırlar içerisindeki 4 köy ve mezralarında toplam 54 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, bölücü terör örgüt mensuplarına ait jelikan bidonlar içerisinde araziye gömülü vaziyette çok sayıda ayakkabı ve sivil kıyafet, 27 adet mat, 1 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz, çok sayıda tıbbi malzeme, 1 adet pil bloğu, 450 metre kablo ele geçirilmiş, 5 şüpheli şahıs göz altına alınmış. Tesis edilen 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 856 araç ve bin138 şahsın sorgulaması yapılmış. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 sığınak, 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş. Teröristlerce 200 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 448 kilo toz, 338 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 786 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.” DHA