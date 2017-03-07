Diyarbakır Valiliği’nden flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 2 gün önce Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar Lice'de 4, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ise 6 terörist olmak üzere toplam 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyarbakır Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 2 gün önce Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar Lice'de 4, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ise 6 terörist olmak üzere toplam 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayrak-41 operasyonu kapsamında; 06 Mart 2017 günü saat 17.00 ile 07 Mart 2017 günü saat 19.00 itibariyle; aralarında yeşil kategori listesinde aranan Erhan Siser (K) Edip Yetüt’ün de bulunduğu 10 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 6 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 PKMS (Bixi) Makineli Tüfek, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 21 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Şarjörü, 120 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Fişeği, 7 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.”

Diyarbakır Valiliği açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise 872 kilo toz, 514 kilo kubar esrar olmak üzere toplam bin 386 kilo uyuşturucu maddenin ele geçiirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, iş makinası ile kazıldığı belirlenen bir sığınaktan bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildiği belirtildi.

DHA