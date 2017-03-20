Lice’de biri yüzbaşı biri uzman 2 şehit

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 34 yaşındaki Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Zinnur Ezim şehit oldu. Acı haberlerin ardından silah arkadaşları bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Şehit evlerine ise ateş düştü.

Diyarbakır’ın Lice kırsalında devam eden operasyonlarda dün acı haber geldi. PKK ile girilen çatışmada Gaziantepli Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan (34) ile Osmaniyeli Uzman Onbaşı Zinnur Ezim (26) şehit oldu. Çıkan çatışmada 6 terörist de etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği operasyonla ilgili açıklama yapıldı. 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00'den itibaren başlatılan ‘Bayrak41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu’ kasamında bugün Lice ilçesi Şenlik Köyü ile Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile silahlı çatışma yaşandığı belirtilen açıklamada, “Sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet kaleşnikov piyade tüfeği, 4 adet M-16 piyade tügeği şarjörü, 12 adet kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası ve 480 adet muhtelif fişek ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen silahlı çatışma neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, söz konusu personel sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

GAZİANTEP’E ACI HABER

Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın acı haberi, Merkez Komutanı Albay Hakan Şahin ile askeri yetkililer tarafından Ulus Mahallesi’nde oturan Nuri ve Kanime Oğuzcan çiftine verildi. Oğullarının acı haberiyle sinir krizi geçiren aileye sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, binaya dev Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, acı haberi duyan yakınlarının akınına uğradı. Ayşe Fatma Oğuzcan ile evli ve 7 aylık Elif isminde çocuğu bulunan şehit Fuat Oğuzcan’ın, Elazığ’da görevliyken 1 ay önce Lice’ye geçici görevli gittiği öğrenildi.

“ÇAYI ÇOK SEVERDİ”

Şehidin halasının oğlu Müslüm Alagöz, kuzeniyle en son 1 ay önce görüştüğünü söyledi. Müslüm Alagöz, şehit Oğuzcan’ın çay içmeyi çok sevdiğini anlatırken gözyaşı döküp şöyle dedi: “Yazık günah yani, ne diyeyim. Bir ay önce bendeydi. Ben yeni ev almıştım; geldi, oturduk sohbet ettik. Çay içmeyi çok severdi. En az 10 bardak çay içerdi. Vatan sağ olsun demiyorum. Şehidimizin ruhu şad olsun. Biz şehit olduğuna inanıyoruz. Allah kendisini en yüksek mertebeye ulaştırsın. Ama yazık günah, bu ülke bu hale geldi. Dalyan gibi bir yüzbaşıydı. Kapıdan sığmazdı, babayiğit bir adamdı. Sporla ilgilenirdi. Yazık günah bu askerlere.”

Osmaniye’ye de şehit ateşi düştü

Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Zinnur Ezim’in Osmaniye’deki baba evine ateş düştü. Osmaniye’nin Kurtuluş Mahallesi’ndeki şehidin baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Hatice Ezim’e verdi. Oğlullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra üzüntüden fenalık geçiren Ezim çiftine, askeri heyetle gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Bir yıl önce göreve başladığı ve 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Zinnur Ezim’in şehit olduğunu duyan yakınları taziye için baba evine akın etti.

Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadırı kurdu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Zinnur Ezim’in, yarın düzenlenecek olan törenin ardından Belediye Asri Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’ne defnedileceği belirtildi.