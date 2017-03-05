Lice’ye bağlı 18 köyde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 4 tabur asker ve 40 tim özel harekat polisinin katılımıyla yürütülen operasyona havadan 17 helikopter destek veriyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi tahmin edilen operasyonda, bölgedeki tüm teröristler ile sığınakların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 4 tabur asker ve 40 tim özel harekat polisinin katılımıyla yürütülen operasyona havadan 17 helikopter destek veriyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi tahmin edilen operasyonda, bölgedeki tüm teröristler ile sığınakların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Ömeryan adını verdiği Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri arasında kalan bölgede, aralarında örgütün sözde özel kuvvetler sorumlularının da bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonun ardından Lice için de düğmeye bastı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde çok sayıda operasyon düzenlenen ve terör örgütünün yurt içindeki Kandil'i olarak bilinen Lice kırsalındaki 18 köyde bu sabah 07.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla birlikte bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

“Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu” adı verilen müşterek operasyona 4 tabur asker ve 40 tim özel harekat polisi katılırken, 17 helikopter hava desteği veriyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen operasyonda, bölgede faaliyet yürüten tüm teröristler ile sığınak, barınak ve uçaksavar mevzilerinin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

İHA