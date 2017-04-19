Liderlerden şehitler için taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli'den şehitler için taziye mesajı yayınladı

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli’deki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi ile Ağrı’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Hz. Peygamber ve güven toplumu” temalı Kutlu Doğum programına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında,” Bugün Tunceli’de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen bir helkopterde hayatını kaybedip ayrıca Ağrı’da görev esnasında şehit düşen bir uzmanımız, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum , mekanları cennet olsun. Acılı aillerin başı sağolsun , milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Tunceli’de düşen polis helikopterine yönelik açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şehit düşenlere rahmet ailelerine sabır diledi. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:” Tunceli'deki helikopter kazası ile sarsıldık. Kazada şehit düşen hakimimize ve güvenlik güçlerimize rahmet; ailelerine sabır diliyorum.”

BAHÇELİ DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ” Kaza sonucunda 7 polis, 1 hâkim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur. Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ” Bugün Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter görev uçuşu esnasında düşmüştür. Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hâkim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur. Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum.”